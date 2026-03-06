Roma, Dybala ha lasciato Villa Stuart dopo l’intervento al ginocchio | VIDEO

Paulo Dybala ha lasciato Villa Stuart dopo essersi sottoposto all’intervento al ginocchio: l’argentino rimarrà fuori almeno 45 giorni

Paulo Dybala ha lasciato Villa Stuart: l’argentino, come raccontato, si è sottoposto a un intervento al menisco esterno del ginocchio sinistro.

Il trequartista aveva avvertito un fastidio in allenamento, perciò ha deciso insieme alla Roma di approfondire con un intervento, eseguito oggi dal professor Mariani in artroscopia a Villa Stuart.

L’operazione è riuscita, e lo stesso professore ha spiegato a Sky Sport le condizioni di Dybala e ha fornito indicazioni sui tempi di recupero: “Abbiamo rilevato una rottura longitudinale completa del menisco esterno, conosciuta come ‘a manico di secchia’. È un’ansa che si sposta nel ginocchio e genera ciò che dava a Dybala la sensazione di un movimento all’interno del ginocchio. Sono 45 giorni di diaria ortopedica“.

Come anticipato, Dybala ha lasciato Villa Stuart poco fa, intorno alle 19.20: di seguito le immagini.

Roma, le immagini di Dybala all’uscita da Villa Stuart

