Roma, lesione di basso grado alla coscia sinistra per Paulo Dybala: l’argentino salterà il derby
L’esito degli esami e i tempi di recupero per Paulo Dybala
Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra.
Lo stop dovrebbe essere di circa due settimane. L’argentino salterà dunque il derby contro la Lazio.
L’infortunio costringerà Dybala a saltare anche l’esordio di Europa League contro il Nizza e la partita casalinga contro il Verona.
Incerta, invece, la sua presenza nella seconda partita di Europa League contro il Lille.