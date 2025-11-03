Paulo Dybala non svolgerà gli esami oggi, 3 novembre, dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Milan: rinviati gli accertamenti

La Roma attende novità sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito nella gara contro il Milan dopo aver accusato dolore al flessore della coscia sinistra.

L’argentino si è fermato dopo aver calciato il rigore poi parato da Maignan: al suo posto è entrato Baldanzi, che ha giocato la parte finale del match.

Come riportato da Ansa, però, Dybala dovrà aspettare prima degli accertamenti sulle sue condizioni: gli esami sono stati rinviati a domani, 4 novembre.

L’argentino ha già saltato alcune partite in questa stagione a causa di un problema alla coscia: ora i giallorossi, come anticipato, attendono novità.