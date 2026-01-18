Paulo Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Torino, in cui ha segnato una rete

“L’Italia è speciale, non so quanto rimarrò ma me lo godrò fino alla fine”. Paulo Dybala ha accennato al suo futuro al termine della sfida vinta dalla Roma contro il Torino per 0-2.

L’argentino è stato ancora una volta decisivo, con un gol e un assist per la rete di Donyell Malen (all’esordio in Serie A). Nel post partita, il numero 21 giallorosso ha scoperto che, pochi istanti prima della rete, Gasperini stava per sostituirlo. “Menomale che ha aspettato!”, ha risposto Dybala, che ha elogiato la squadra.

“Abbiamo una bella squadra, giocatori forti, un allenatore forte. Non siamo in alto per caso, dobbiamo continuare a lavorare umilmente. Sono arrivati giocatori molto forti, tutti daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo. Malen fa dei movimenti che sono facili da servire, è molto veloce nel primo passo, ha fatto un grandissimo gol”.

Dybala ha concluso parlando del legame speciale che ha con l’Italia. L’attaccante ha dichiarato: “Per me l’Italia è unica, quasi la metà della vita l’ho trascorsa qui. La prossima sarà la mia partita 600 in carriera. L’Italia è speciale, non so quanto rimarrò ma me lo godrò fino alla fine