Roma, Dybala di nuovo in gruppo: va verso la convocazione con la Fiorentina
Paulo Dybala verso la convocazione per il match di Serie A contro la Fiorentina
Notizie positive in casa Roma, con l’imminente rientro di Paulo Dybala. Dopo l’infortunio riportato contro il Torino (lesione di basso grado alla coscia sinistra) lo scorso 14 settembre, la Joya è tornata ad allenarsi in gruppo.
L’argentino, infatti, ha risposto positivamente ai test e va verso la convocazione contro la Fiorentina.
Un’alternativa importante dalla panchina per Gasperini, che dovrà mettere subito da parte il risultato di Europa League contro il Lille.
La sfida andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze domenica 5 ottobre alle 15:00.