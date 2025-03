Dybala: “La cosa più importante è tornare a Roma con il passaggio del turno”

Alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno dell’Europa League tra la Roma e l’Athletic Bilbao in conferenza stampa ha parlato Dybala

All’incirca 24 ore dall’ottavo di finale di ritorno della Roma contro l’Athletic Bilbao al San Mames. I giallorossi devono difendere il 2-1 conquistato all’andata con le reti di Angelino e Shomurodov.

Nell’ultimo turno di campionato, invece, gli uomini di Claudio Ranieri hanno battuto 1-0 l’Empoli al Castellani grazie alla rete di Soulè.

In caso di passaggio del turno, poi, i giallorossi troveranno la migliore tra i Glasgow Rangers e il Fenerbahce, con gli scozzesi avanti dopo l’andata.

Alla vigliia della gara tra la Roma e l’Athletic Bilbao in conferenza stampa ha parlato Paulo Dybala.

Roma, la conferenza stampa di Dybala

Dybala ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “L’importante domani è passare il turno. Essendo un attaccante è normale che voglia fare un gol o un assist. In queste gare però bisogna pensare alla squadra“.

Il calciatore della Roma ha poi continuato: “Il mister mi ha trasmesso la fiducia per poter trasmettere anche la mia esperienza. Cerco di trasmettere un qualcosa ai miei compagni“.

“Per noi è come se all’andata fosse finita 0-0”: le parole di Dybala

L’ex Juventus si è concentrato anche su : “Domani sarà 50 e 50. Per noi è come se la gara all’andata fosse finita 0-0. Non dobbiamo pensare al vantaggio dell’andata perché potrebbe andarci contro questa cosa”.

Dybala ha concluso la conferenza stampa parlando della possibilità di raggiungere i 200 gol: “Sarebbe bellissimo raggiungere questa quota. L’importante è che se dovesse accadere possa servire per passare il turno. La cosa più importante è tornare a Roma con il passaggio del turno“.