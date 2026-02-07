Roma, Paulo Dybala

La Roma si prepara alla sfida contro il Cagliari: tanti giocatori in dubbio per Gasperini, tra cui anche Dybala

La sconfitta contro l’Udinese è valso l’uscita dalla top 4 della Serie A, ma la Roma ha ancora tutto il tempo del mondo per riagganciarsi al treno per la Champions League. Servirà, però, tornare sin da subito alla vittoria.

Il calendario mette i giallorossi di fronte a una sfida molto complessa, contro il Cagliari di Pisacane che è reduce da tre successi di fila.

Partita, quella contro i sardi, tutt’altro che da sottovalutare per la formazione di Gian Piero Gasperini. L’allenatore ex Atalanta, però, dovrà fare i conti con l’assenza di parecchi giocatori.

Tra gli indisponibili sicuri – oltre ai lungodegenti – ci sono Koné e Robinio Vaz, con quest’ultimo che ha rimediato un problema muscolare in settimana. In dubbio invece la presenza di Paulo Dybala.

Paulo Dybala (Imago)

Roma, le ultime su Dybala

L’argentino, che ha saltato la partita persa contro l’Udinese, si è oggi allenato a parte. Da capire dunque se entro domenica rientrerà in gruppo o se continuerà il lavoro personalizzato: sarà fondamentale questo per decidere se convocarlo o meno per la sfida contro il Cagliari.

Oltre all’argentino, anche Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy, Koné, Hermoso e Robinio Vaz hanno svolto un allenamento a parte: una mini emergenza per Gasperini.