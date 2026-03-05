Roma, ancora uno stop per Dybala: non ci sarà contro il Genoa
Le condizioni dell’attaccante argentino che salterà la sfida contro il Genoa
Ancora un problema per Dybala. L’attaccante giallorosso salterà la trasferta di Genova contro la squadra di De Rossi.
Dybala ha svolto l’allenamento odierno in gruppo ma al termine si è fermato per un problema al ginocchio.
Si tratterebbe di un problema sempre al ginocchio sinistro. L’argentino non ci sarà per la trasferta contro il Genoa di De Rossi.
Insieme a lui non sarà a disposizione nemmeno Soulè, che si aggiunge dunque ai già indisponibili Dovbyk e Ferguson.