Paulo Dybala non ce la fa per la sfida tra Roma e Cagliari: l’argentino non ha recuperato del tutto dal problema al ginocchio

Alla vigilia di Roma-Cagliari arriva una notizia negativa per Gian Piero Gasperini: l’allenatore giallorosso, infatti, dovrà fare a meno di Paulo Dybala per l’importante sfida che chiude la 24ª giornata di Serie A.

L’argentino si era allenato a parte negli ultimi giorni, e oggi non ha ancora recuperato del tutto dal problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dalla sfida contro l’Udinese. Per questo motivo, come riportato da Sky Sport, si è deciso di non rischiarlo e preservarlo per lo scontro diretto del prossimo weekend contro il Napoli.

Dybala si aggiunge dunque a una già molto ricca lista di assenti per la sfida contro i sardi: oltre a lui, infatti, spiccano le indisponibilità di Robinio Vaz – che ha rimediato un problema muscolare in settimana – e Manu Kone.