Roma, Dybala e Bailey convocati contro il Midtiylland

Paulo Dybala e Leon Bailey convocati da Gasperini per Roma-Midtiylland in Europa League

“Spero di recuperare tutti“, aveva dichiarato Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Roma-Midtiylland, valida per la 5ª giornata di League Phase.

E così è stato. A parte Angelino, che comunque si è allenato in gruppo ed è sempre più vicino al ritorno tra i convocati, l’allenatore giallorosso potrà contare anche su Dybala e Bailey.

L’ex Juve e Palermo, nello specifico, torna a disposizione dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Milan, calciando il rigore che fu anche parato da Maignan.

Contro i rossoneri norvegesi, dunque, il Gasp avrà una panchina lunga e talentuosa, utile eventualmente anche a spezzare la partita con i cambi.