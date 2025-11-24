Roma, Dybala e Bailey parzialmente in gruppo: le ultime

La Roma riprende ad allenarsi dopo la vittoria con la Cremonese: Paulo Dybala e Leon Bailey tornano parzialmente in gruppo

La Roma ha chiuso il weekend con una vittoria importante contro la Cremonese, che ha regalato ai giallorossi il primo posto in solitaria.

La squadra di Gasperini torna ad allenarsi oggi, 24 novembre, in vista dell’impegno di Europa League contro il Midtjylland.

Si rivedono parzialmente in gruppo Paulo Dybala e Leon Bailey, alle prese con i rispettivi infortuni da alcune settimane.

L’argentino è fuori dalla partita con il Milan, quando era stato costretto al cambio: gli esami avevano evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda l’esterno giamaicano, già rimasto fuori per gran parte dell’inizio di stagione, si era fermato in allenamento, e anche lui ha rimediato una lesione del bicipite femorale sinistro.