Drăgușin, la Roma studia l’offerta per il Tottenham: il punto
La Roma studia l’offerta da presentare al Tottenham per arrivare a Radu Drăgușin
La Roma continua a lavorare per riportare in Serie A Radu Drăgușin, trasferitosi nel nord di Londra a gennaio 2024.
I giallorossi stanno studiando l’offerta giusta da presentare al Tottenham per il difensore classe 2002.
Si pensa a un prestito con diritto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.
Con il trasferimento in Italia, il calciatore ex Genoa avrebbe l’opportunità di giocare con continuità dopo il ritorno in campo post infortunio.