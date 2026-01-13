Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, il Lipsia si inserisce per Dragusin

Gianluca Di Marzio 13 Gennaio 2026
Radu Dragusin (IMAGO)

Il Lipsia si inserisce per Radu Dragusin: le ultime sul mercato della Roma.

Non solo la Roma sul difensore del Tottenham Radu Dragusin: negli ultimi minuti infatti, il Lipsia si è inserito nella trattativa. La parola adesso, passa al centrale ex Genoa.

A fare la differenza in questa trattativa potrebbe essere proprio la formula, con i giallorossi che vorrebbero optare per un prestito, mentre il club tedesco potrebbe acquistare il difensore a titolo definitivo.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

 