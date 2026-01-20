L’attaccante della Roma era volato in Finlandia per operarsi a seguito dell’infortunio alla coscia sinistra rimediato contro il Lecce

Artem Dovbyk è tornato in Italia. Negli scorsi giorni, l’attaccante della Roma era volato in Finlandia per operarsi, a seguito della lesione miotendinea alla coscia sinistra, rimediata nella gara contro il Lecce.

Una partita dolce amara per il calciatore ucraino, che lo scorso 6 gennaio, allo stadio “Via del Mare”, aveva segnato la rete dello 0-2 regalando 3 punti preziosi alla squadra giallorossa.

A seguito dell’infortunio – e conseguente operazione – l’attaccante sarà indisponibile per almeno 2 mesi. In questa prima parte di stagione ha faticato a incidere. L’ex Girona ha segnato 3 gol e servito 1 assist in 17 partite tra Serie A ed Europa League.

Ecco le immagini dell’arrivo di Artem Dovbyk a Roma.

L’arrivo di Dovbyk

