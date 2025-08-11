Roma, interesse del Leeds per Dovbyk. E il West Ham chiede informazioni per Pellegrini
Il Leeds è interessato a Dovbyk, mentre il West Ham ha chiesto informazioni alla Roma per Pellegrini: il punto sul mercato giallorosso
Novità in casa Roma dalla Premier League. Il Leeds ha mostrato interesse per Artem Dovbyk, mentre il West Ham ha chiesto informazioni per Lorenzo Pellegrini.
Per quanto riguarda l’attaccante ucraino, non c’è nulla di avanzato, infatti finora il club inglese ha manifestato solo il proprio interessamento.
Sul Pellegrini, invece, il West Ham si è informato e dunque valuta anche il suo nome per il centrocampo.
Infine, la Roma continua a lavorare sul fronte Fabio Silva: la situazione resta complessa, infatti ai giallorossi servirebbe una cessione per chiudere. Se dovesse arrivare, inoltre, il club di Gasperini avrebbe bisogno di un nuovo attaccante esterno.