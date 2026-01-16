Roma, Dovbyk si opera per la lesione alla coscia: stop di almeno due mesi

Artem Dovbyk si opererà per la lesione alla coscia sinistra: l’attaccante della Roma rimarrà fuori almeno per due mesi

La Roma dovrà fare a meno di Artem Dovbyk per almeno due mesi. L’attaccante, infatti, si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra, rimediata nella gara contro il Lecce.

Nel match con i giallorossi, infatti, l’ucraino era tornato al gol ma si era dovuto fermare di nuovo a causa di un infortunio. Dopo valutazioni e accertamenti diagnostici, dunque, si è deciso di procedere con un’operazione, che terrà Dovbyk lontano dal campo per almeno due mesi.

L’ex Girona si opererà in Finlandia e poi comincerà il percorso per recuperare, ma Gasperini dovrà fare a meno di lui per diverse partite.

Si tratta anche di un segnale importante per il mercato della Roma, che nel frattempo si è rinforzata in avanti con gli arrivi di Robinio Vaz e Malen.