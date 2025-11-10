Roma, lesione al tendine del retto femorale sinistro per Dovbyk: i tempi di recupero
Infortunio per Artem Dovbyk: le ultime in casa Roma e i tempi di recupero
È arrivato l’esito degli esami effettuati da Artem Dovbyk. Uscito verso la fine del primo tempo della sfida di campionato contro l’Udinese, l’attaccante si è sottoposto a esami strumentali approfonditi.
Al 43′ della sfida disputata all’Olimpico, infatti, l’ucraino si è accasciato a terra ed è stato costretto al cambio anticipato, non potendo arrivare nemmeno all’intervallo. Al suo posto Baldanzi.
All’indomani, ecco dunque l’esito degli esami: per Dovbyk lesione del tendine del retto femorale sinistro. Un infortunio che lo terrà fuori dal campo da 4 a 6 settimane.
Nonostante la sosta per le Nazionali, dunque, continua l’emergenza infortuni in casa Roma, specialmente nel reparto offensivo. Indisponibili anche Ferguson, Bailey e Dybala, ciascuno con diversi tempi di recupero.