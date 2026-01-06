Roma, Dovbyk torna al gol ma si ferma ancora: fuori in lacrime contro il Lecce

Pomeriggio dolceamaro per Dovbyk: prima torna a segnare, poi è costretto al cambio

Non c’è pace per Artem Dovbyk, perfino in una partita che lo aveva visto tornare al gol dopo più di due mesi.

Contro il Lecce, nel giro di 26 minuti, ha prima segnato, per poi accusare un nuovo problema fisico che lo ha costretto al cambio.

L’ucraino era al terzo ingresso in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo a partire da inizio novembre e questo nuovo problema lo ha costretto a lasciare il campo dopo essere entrato nel corso del secondo tempo.

L’attaccante della Roma è uscito evidentemente abbattuto, addirittura in lacrime nel momento in cui è tornato a sedersi in panchina.