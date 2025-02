Roma, doppietta di Dybala in 4 minuti: Porto rimontato

Dopo il vantaggio del Porto con Omorodion la Roma ribalta la gara con una doppietta di Paulo Dybala in quattro minuti

Grazie a Paulo Dybala la Roma rimonta momentaneamente il Porto. L’argentino, infatti, dopo il vantaggio dei biancoblù con Omorodion, ha messo a segno una doppietta in quattro minuti.

Il 21 giallorosso al 35′ ha pareggiato i conti da dentro l’area di rigore dopo un triangolo con Shomurodov. Quattro minuti più tardi, poi, sfruttando una passaggio di Kone, l’argentino ha superato Costa con un mancino all’angolino.

La Roma chiude il primo tempo sul risultato di 2-1 che gli permetterebbe di andare agli ottavi di finale contro una tra l’Athletic Bilbao e la Lazio. L’argentino si prende una rivincita personale dopo essere dovuto uscire al 39′ del primo tempo nella gara di andata per un fallo di Varela.

I numeri di Dybala in stagione

Per Paulo Dybala questi due gol sono i primi in Europa League in questa stagione. Nelle precedenti 9 partite, infatti, l’argentino non era riuscito né a segnare né a fornire assist.

In campionato, invece, in 21 presenze il numero 21 giallorosso ha collezionato 6 reti e 2 assist.