Roma, approvata la delibera per il nuovo stadio a Pietralata

Tifosi della Roma (IMAGO)

È arrivata la delibera da parte della Giunta Comunale della Capitale riguardante il nuovo stadio della squadra giallorossa

Nella giornata di oggi, giovedì 26 febbraio, è stata approvata la delibera riguardante il nuovo stadio della Roma da parte della Giunta Comunale.

Ora il provvedimento sarà esaminato dalle Commissioni competenti. Il voto definitivo dell’Assemblea capitolina arriverà dunque nelle prossime settimane.

Il nuovo stadio della Roma sorgerà nell’area di Pietralata e l’investimento della società giallorossa sarà di oltre 1 miliardo di euro.

L’impianto potrà ospitare 60.605 persone e al suo interno sorgerà una delle curve più grandi d’Europa con oltre 23.000 posti.

Gualtieri: “Scelta che rafforza la credibilità di Roma”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato così l’approvazione della delibera: “Oggi è una giornata molto importante per Roma. Il nuovo stadio della As Roma non è un semplice impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata”.

Gualtieri ha aggiunto: “Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città”.