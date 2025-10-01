Roma, accordo raggiunto per la risoluzione di De Rossi

La Roma e Daniele de Rossi hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto: ufficialità attesa nelle prossime ore

La Roma ha trovato l’accordo con Daniele De Rossi per la risoluzione consensuale del contratto.

L’allenatore, infatti, è ancora legato per due stagioni compresa quella attuale al club giallorosso, dal quale era stato esonerato la scorsa annata.

Al suo posto era subentrato Ivan Juric, a sua volta sostituito da Claudio Ranieri. Nel frattempo, De Rossi ha cominciato anche una nuova esperienza da presidente con l’Ostiamare, club di Serie D in cui è cresciuto.

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità della risoluzione, dunque l’allenatore sarà libero e pronto per una nuova avventura. Da capire se si concretizzerà l’opzione Torino – con cui ha già avuto contatti in estate – nel caso in cui il club granata decidesse di separarsi da Baroni. L’altra pista potrebbe essere quella del Monza, dove il suo nome ricorre dall’inizio del nuovo corso.