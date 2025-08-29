Dan Friedkin è atterrato a Roma: le ultime
Dan Friedkin è atterrato a Roma per essere in città negli ultimi giorni di calciomercato
Si avvicinano gli ultimi giorni di calciomercato, con chiusura ufficiale alle 20:00 di lunedì 1 settembre 2025. Un sostegno in più anche per la Roma, intenta a concludere le ultime operazioni.
Dan Friedkin, infatti, è atterrato alle 15:00 all’aeroporto di Ciampino per essere in città in vista di queste ultime ore che porteranno alla chiusura della finestra di mercato e non solo.
Nella giornata di sabato 30 agosto, infatti, i giallorossi sfideranno il Pisa in trasferta all’Arena Garibaldi nella seconda giornata di Serie A 2025/2026.
Ancora diverse le trattative in corso per la Roma. A partire da quella di Kostas Tsimikas dal Liverpool, sempre più vicino a vestire giallorosso. Da seguire, invece, gli ultimi sviluppi per quanto riguarda Sancho e più in generale il ruolo di esterno sinistro offensivo.