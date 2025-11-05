Bryan Cristante, Roma (Imago)

Un nuovo inizio per la Roma: Bryan Cristante ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di ambizioni personali e di squadra

Solida, cinica e spietata: bastano questi tre aggettivi per descrivere i primi sprazzi della Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi hanno ritrovato la continuità che era mancata nella fase iniziale della scorsa stagione, e in particolar modo anche qualche leader che non può che aiutare i giovani e i nuovi.

Tra questi Bryan Cristante, ormai più che un veterano per i capitolini, reso ancor più centrale dal nuovo allenatore. Gasperini gli ha infatti affidato la fascia di capitano e lo ha spostato sulla trequarti, permettendogli di rendere al meglio e di fare belle prestazioni. Di questa prima parte di campionato il centrocampista ha parlato in un’intervista rilasciata al Tempo.

“L’inizio è ottimo. Siamo davanti a un punto dalla prima, abbiamo cominciato nel migliore dei modi. Con il cambio di allenatore abbiamo modificato il nostro modo di giocare e c’è anche l’inserimento dei nuovi da considerare. Ma ci siamo adattati abbastanza velocemente alle richieste del mister e siamo in crescita”.

“Gasperini è sempre stato un grande allenatore. Ero all’Atalanta nel suo primo anno e arrivammo subito quarti. Non era certo un emergente quando l’ho conosciuto, era un allenatore già forte. Ha maturato esperienza riuscendo anche a vincere un’Europa League. È chiaro e diretto, ti fa capire esattamente cosa vuole da te e come bisogna interpretare le sue idee”.

Roma, le parole di Cristante

Cristante ha poi parlato di cosa si prova a essere il capitano della Roma: “Portare la fascia è sempre un onore, soprattutto a Roma. Per me è cambiato poco, negli ultimi anni ci siamo sempre alternati in tre o quattro calciatori che rappresentano il nucleo storico della squadra. Sono tanti anni che siamo qui, conosciamo bene la piazza e il club. Questo ovviamente ci aiuta e aiuta i nuovi che arrivano”.

E ha poi parlato dell’esonero di De Rossi, risalente a un anno fa: “È un’esperienza che abbiamo vissuto male, penso si sia visto anche dall’esterno. Avremmo voluto portare avanti quel percorso sia per Daniele, che reputo un grande allenatore, che per tutti noi. L’ho sempre ringraziato per le belle parole che ha speso per me”.

E infine, sul proprio futuro: “Voglio restare ancora. La mia volontà è quella di prolungare, per ora sono concentrato sul campo. Qualcosina c’è stata con la società ma di queste cose si occupa il mio procuratore. Di certo io voglio continuare con la Roma, poi vediamo cosa succederà”.