Roma, sondaggio del Galatasaray per Cristante

Il Galatasaray ha fatto un sondaggio per Bryan Cristante

Non solo Alvaro Morata in arrivo dal Milan in seguito all’arrivo di Santiago Giménez in Italia. Il Galatasaray continua a voler attingere dal campionato italiano per rinforzarsi.

Il club turco, in cui militano anche altre vecchie conoscenze della Serie A come Osimhen, Icardi e Mertens, ha fatto un sondaggio anche per Bryan Cristante.

Il centrocampista italiano non rientra nei piani della Roma di Claudio Ranieri, complice anche il problema alla caviglia che lo ha portato a saltare diversi sfide da fine dicembre a fine gennaio, prima di rientrare proprio nell’ultima gara di campionato contro l’Udinese.

