Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Gasperini e Nicola per la gara tra Roma e Cremonese, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A

La ventiseiesima giornata di Serie A si avvicina al termine. La Roma ospita la Cremonese per una gara molto importante da entrambi i lati, sia per la corsa Champions League sia per la salvezza.

I giallorossi, infatti, hanno l’occasione di allungare sulla Juventus e agganciare il Napoli, che ha perso 2-1 contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini viene proprio dal pareggio per 2-2 contro gli azzurri, perciò punirà a sfruttare quest’occasione.

Dall’altra parte la Cremonese affronta – come dicevamo – uno scontro importante in chiave salvezza: i grigiorossi sono sedicesimi a pari merito con il Lecce (che però ha una gara in più), e puntano ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.

A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Vandeputte, Faye, Grassi, Bondo.

Dove vedere Roma-Cremonese in tv e in streaming

Roma e Cremonese si affrontano domenica 22 febbraio allo stadio Olimpico di Roma, fischio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv e streaming sull’app di DAZN.