Coppa Italia, Roma in emergenza offensiva: out Dovbyk e Ferguson

Emergenza offensiva per la Roma, per la partita con il Torino solo Dybala, Soulé ed El-Shaaray disponibili

La Roma si avvicina alla sfida di Coppa Italia contro il Torino in piena emergenza offensiva. Per la gara di domani, infatti, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di entrambi i centravanti di ruolo: Artem Dovbyk e Evan Ferguson sono indisponibili, lasciando i giallorossi senza un riferimento centrale in attacco.

La situazione più delicata riguarda Dovbyk, che resterà fuori ancora per diverse partite. Tempi più incerti invece per Ferguson: l’attaccante è ancora da valutare e la sua presenza è in forte dubbio anche per l’impegno di campionato di domenica.

L’emergenza non si limita però al ruolo di punta. L’infermeria continua a essere affollata anche sulla trequarti e sugli esterni offensivi, con Bailey, Baldanzi e Pellegrini tutti indisponibili. Assenze che riducono drasticamente le rotazioni e obbligano l’allenatore a soluzioni adattate.

Di fatto, per la partita contro il Toro restano a disposizione soltanto tre giocatori offensivi: Paulo Dybala, Matías Soulé e Stephan El Shaarawy.