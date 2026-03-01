La Roma ha stilato la lista dei convocati per il prossimo match di campionato contro la Juventus: c’è anche Dybala

La Roma si prepara alla sfida di campionato contro la Juventus. Il match, in programma oggi 1 marzo alle ore 20:45, metterà in palio punti preziosi in ottica Champions League.

Appena 4 lunghezze separano le due squadre, con i giallorossi quarti a 50 punti e i bianconeri sesti a 46. Tra i due club c’è il Como, a quota 48.

Il risultato dell’Olimpico, dunque, dirà tanto sulla corsa Champions. In vista del big match, la Roma sorride per il ritorno tra i convocati di Paulo Dybala.

L’ex della sfida sarà a disposizione dei giallorossi. Una notizia importante per Gasp, che può contare su un giocatore di qualità elevatissima. Di seguito la lista dei convocati della Roma.

I convocati della Roma

Ecco i 25 convocati della Roma:

Portieri : De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar

: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar Difensori : Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli Attaccanti : Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Dove vedere la partita

La sfida tra Roma e Juventus, in programma oggi 1 marzo alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta su Dazn. Il match dell’Olimpico sarà visibile su smart tv abilitate e dispositivi mobili, previa abbonamento al servizio.