Roma, i convocati per la sfida contro il Celtic: torna Angeliño dopo due mesi

Roma, Angeliño (Credits: Andrea Rosito)

I convocati di Gasperini per Celtic-Roma: torna Angeliño dopo lo stop forzato di due mesi

Due sconfitte consecutive in campionato che hanno rallentato la corsa verso il primo posto, ma la Roma vuole ora rifarsi tramite l’Europa. I giallorossi, sconfitti da Napoli e Cagliari nelle ultime uscite, sono attesi da una trasferta molto complicata prima della prossima partita di Serie A contro il Como.

I ragazzi di Gasperini faranno infatti visita al Celtic, in una sfida valida per la 6ª giornata della League Phase di Europa League. Partita molto importante per i capitolini, che con una vittoria avrebbero grosse chance di entrare nella top 8 e di mettere al sicuro la qualificazione ai playoff.

In attesa della rifinitura e della conferenza stampa, prevista per oggi pomeriggio alle 18.30, ci sono ancora grossi dubbi di formazione per Gian Piero Gasperini, il quale intanto può contare su un recupero molto importante.

Dopo due mesi e mezzo di assenza a causa di una bronchite asmatica, infatti, Angeliño è tornato tra i convocati.

Gian Piero Gasperini (IMAGO)

I convocati della Roma: c’è Angeliño

Portieri : Svilar, Gollini, De Marzi

: Svilar, Gollini, De Marzi Difensori : Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy