I convocati della Roma scelti da Gian Piero Gasperini per l’amichevole pre-stagionale contro il Kaiserslautern

Anche la Roma si prepara a scendere in campo con alcune amichevoli nella preparazione alla prossima stagione.

Nella giornata di oggi infatti, alle ore 18:00, è fissato un match contro i tedeschi del Kaiserslautern, squadra di Serie B della Germania.

Tramite un comunicato ufficiale, la società giallorossa ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte all’amichevole.

Tra questi non figura il nome di Paulo Dybala: per lui nessun infortunio né ricaduta fisica, ma semplice gestione.

Roma, i convocati per l’amichevole contro il Kaiserslautern

Portieri: Zelezny, Svilar;

Difensori: Angelino, Saud, Rensch, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Mannini;

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Baldanzi, Kone, Darboe, Romano, Pisilli;

Attaccanti: Ferguson, El Shaarawy, Soulé, Cherubini.

Tra i convocati della Roma come detto non figura il nome di Paulo Dybala. Ci sono invece i nuovi arrivi del mercato estivo Evan Ferguson ed El Aynaoui, così come diversi giovani giallorossi.