Roma, previsto un confronto tra Gasperini e Massara: sarà presente anche la proprietà

Mercoledì ci sarà un confronto tra Massara e Gasperini: anche la proprietà sarà presente

La Roma ha aperto la diciannovesima giornata di Serie A con un’importante vittoria per 0-2 sul campo del Lecce, che consente di aggiungere altri 3 punti in classifica dopo la sconfitta di Bergamo.

Nonostante il risultato positivo, però, si sono verificati degli episodi che hanno generato dei malumori. Gasperini, infatti, ha deciso di annullare le interviste in programma dopo il fischio finale, così come la consueta conferenza stampa per analizzare la gara.

La proprietà è al corrente delle tensioni tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, e domani si terrà un confronto tra le parti per cercare di uscirne con serenità.

Si cerca di arrivare quindi a una soluzione che possa portare tutti a capire la motivazione dell’altro. Importante in questo senso sarà la figura di Claudio Ranieri, che fa da filtro tra le parti ed è un punto di riferimento per il mondo giallorosso.