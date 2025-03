È la Roma di Saelemaekers: boato, gol e assist. E Como battuto

Saelemaekers entra al 59′ minuto di Roma-Como e impiega solamente due minuti a trovare il gol del momentaneo pareggio

“C’è una Roma prima e una Roma dopo l’arrivo di Claudio Ranieri“: è questa la frase che sta accompagnando la stagione dei giallorossi quest’anno.

Va detto, però, che questo ragionamento si può fare anche con Alexis Saelemaekers. La sua partita contro il Como, infatti, può essere una bella metafora della sua stagione in generale. Arrivato in estate in prestito dal Milan il belga si è rotto il malleolo alla quarta giornata, in Genoa-Roma.

Da quel 15 settembre il 56 è stato fuori per tanto tempo, tutto il periodo di Juric sulla panchina giallorossa. Dal suo ritorno, in Roma-Atalanta del 2 dicembre, gli uomini di Ranieri hanno perso solamente 4 partite delle 20 con lui in campo.

Anche nella serata di oggi, 2 marzo, Saelemaekers è stata la soluzione ai problemi del primo tempo in casa Roma. Entrato al 59′ solamente due minuti dopo ha trovato il gol del momentaneo pareggio. Quindici minuti dopo, poi, è stato Dovbyk su assist di Rensch a segnare la rete che consegna 3 punti ai giallorossi.

Saelemaekers: l’uomo in più di Ranieri

Dall’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma Saelemaekers è una delle scoperte più dolci per il tifo giallorosso. Il belga, infatti, nelle 12 partite con l’ex Leicester in panchina ha collezionato 6 reti e 3 assist, superando anche i numeri collezionati con la maglia del Bologna in tutta la scorsa stagione.

Numeri che lo hanno fatto anche diventare uno degli uomini simbolo di questa nuova Roma di Ranieri agli occhi dei tifosi. Anche nella gara di stasera, infatti, il boato che gli è stato riservato al suo ingresso è stato uno dei più forti, quasi quanto quello che gli è stato dedicato dopo la rete del pareggio.

Saelemaekers tra presente e futuro

Saelemaekers è arrivato alla Roma nello scorso calciomercato estivo in uno scambio di prestiti che ha portato Tammy Abraham al Milan. Grazie ai suoi numeri il belga si è conquistato tutta la fiducia sia di Ranieri sia del pubblico, che ora si continua a interrogare su quale sarà il suo futuro.

Alla vigilia della partita tra Roma e Como sulla questione futuro di Saelemekers Ranieri ha risposto: “Questo non dipende da me, io posso dare i giudizi tecnici ma quelli economici non mi appartengono“. A oggi, insomma, una risposta certa su quale sarà li futuro di Saelemaekers non c’è ancora, quello che si augurano i tifosi della Roma, invece, è ben noto a tutti.