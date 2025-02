Como e Roma, nuovo tentativo per Marmol: il Las Palmas mantiene la posizione

Il Las Palmas non abbassa le pretese per il giocatore

Dopo il contatto della giornata di ieri, la Roma ha fatto un nuovo tentativo per Marmol con il Las Palmas.

Il club canario, però, per il difensore spagnolo classe 2001, continua a chiedere 10 milioni per il trasferimento in questa sessione invernale di mercato.

Al momento, quindi, resta complicatissimo il suo arrivo in Italia.

Non solo la Roma, anche il Como ha fatto un tentativo per il giocatore, ma anche in questo caso l’offerta è risultata lontana dalla richiesta.