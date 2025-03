Roma-Como, le formazioni ufficiali: out Hummels

Le formazioni ufficiali scelte da Ranieri e Fabregas per la sfida di Serie A tra Roma e Como: le scelte dei due allenatori.

Terminate le emozioni delle partite delle 15:00 la domenica di Serie A continua alle 18:00 con il match tra Roma e Como.

I padroni di casa stanno vivendo un ottimo momento di forma e sono reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 partite giocate tra tutte le competizioni.

I giallorossi vorranno quindi portare a casa altri tre punti, ma dovranno fare i conti con la squadra di Fabregas.

I lagunari sono reduci da due importanti vittorie consecutive, quelle contro Napoli e Fiorentina, e non si prospettano quindi un avversario facile. Si prospetta un incontro ricco di emozioni.

Roma-Como, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All.: Ranieri

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao. All.: Fabregas

Dove vedere Roma-Como in tv e in streaming

La sfida tra Roma e Como andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma domenica 2 marzo 2025 alle 18:00.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NowTv e Sky Go.