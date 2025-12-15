Le scelte di Gasperini e Fabregas per Roma-Como

Il posticipo tra Roma e Como chiude la quindicesima giornata di Serie A.

Con gli impegni della Supercoppa, la Roma è l’unica squadra che può raggiungere l’Inter al primo posto prima di Natale ma per farlo ha bisogno di una vittoria contro la squadra di Fabregas.

Proprio lo spagnolo, prima dell’arrivo di Gasperini, era stato un obiettivo in panchina per il post Ranieri e ora vuole riscattare la brutta sconfitta della scorsa settimana per 4-0 contro l’Inter.

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con delle assenze: i giallorossi non avranno El Aynaoui, che non ha avuto il permesso dal Marocco per giocare e che sta per raggiungere il ritiro della sua nazionale; per i lombardi assenti Perrone e Morata.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,. Ndicka, Hermoso; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ghilardi, El Shaarawy

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Baturina. Allenatore: Fabregas

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri

Dove vedere Roma-Como in tv e streaming

La partita tra Roma e Como, posticipo della quindicesima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico questa sera, con calcio d’inizio alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv. Non verrà invece trasmessa in chiaro da nessuna emittente.