Abraham ma non solo: il punto sulle uscite della Roma

Il punto sulle trattative della Roma sul mercato in uscita

Quella di oggi, lunedì 30 giugno, è la giornata decisiva per la Roma per completare le plusvalenze necessarie per il Fair Play Finanziario.

In attesa di capire quali saranno le cifre esatte di ogni operazione, sono quattro al momento le trattative sul tavolo.

La più importante è sicuramente quella che riguarda Tammy Abraham, che non è stato riscattato dal Milan ma che potrebbe partire nuovamente, questa volta a titolo definitivo.

Le altre tre riguardano le possibili partenze di tre giovani provenienti dal settore giovanile giallorosso. Di seguito il riepilogo completo.

Roma, il punto sulle uscite

L’operazione più importante di quelle in uscita della Roma è quella che riguarda Tammy Abraham, che potrebbe partire in direzione Besiktas per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Sarebbe una plusvalenza che aiuterebbe non poco i giallorossi, che potrebbero salutare anche tre giovani.

Si tratta di Alessandro Romano e Federico Terlizzi, per cui sono stati avviati i contatti con il Torino, e di Luigi Cherubini, per cui è stata avviata una trattativa col Sassuolo. Al momento però nessuna di queste operazioni è chiusa e andranno monitorate nelle prossime ore.