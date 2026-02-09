La Roma vola sulle ali di Malen, Gasperini: “Sono convinto che farà un sacco di gol”

La Roma di Gian Piero Gasperini torna alla vittoria e al quarto posto con la vittoria 2-0 sul Cagliari di Pisacane con la doppietta di Malen

Un pallonetto e un tap-in da dentro l’area di rigore: con questa doppietta Donyell Malen si è già fatto amare dai tifosi della Roma nella sua prima gara all’Olimpico.

Un centravanti che ha riportato tanto entusiasmo al tifo giallorosso che gli dedicato una standing ovation al momento della sua uscita all’84’ minuto.

“Sono molto felice dei gol, è stata una bella vittoria. Sono contento anche per come hanno giocato gli altri ragazzi“: il commento del classe 1999 al termine della gara contro il Cagliari vinta 2-0.

Una vittoria che cancella la sconfitta contro l’Udinese della scorsa settimana e che permette agli uomini di Gian Piero Gasperini di agganciare la Juventus al quarto posto in classifica.

Gasperini-Malen, il colloquio di fine gara

L’altra immagine che fa capire quanta sia grande la soddisfazione di tutto l’ambiente per la prestazione di Malen è il suo colloquio a fine gara con Gasperini. Al triplice fischio le telecamere hanno pescato i due mentre chiacchieravano con l’allenatore giallorosso visibilmente sorridente

“Ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato, dobbiamo essere bravi noi a supportarlo e servirlo bene“: ha detto Gasperini al termine della gara a SkySport proprio sul classe 1999. Dopo mesi in cui la Roma sembrava non trovare mai il suo centravanti di riferimento adesso c’è la consapevolezza di essere riusciti a occupare questa casella.

La corsa per la Champions League continua

A soli 6 giorni dallo scontro diretto la Roma si porta a 3 punti dal Napoli di Antonio Conte. Solamente due settimane dopo, poi, all’Olimpico arriverà la Juventus di Luciano Spalletti. Venti giorni che saranno sicuramente molto importanti per gli obiettivi dei giallorossi.

Gasperini però non ha dubbi con la Roma che arriva pronta a queste sfide: “Su 24 giornate sono state pochissime quelle in cui non siamo stati all’altezza”.