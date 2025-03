Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali

Gianluca Mancini e Angeliño, Roma (crediti foto: Domenico Bari)

Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari, partita valida per la 29ª giornata di Serie A: le scelte di Nicola e Ranieri

Dopo Venezia-Napoli e Bologna-Lazio, il programma della domenica di campionato prosegue con la sfida in programma allo stadio Olimpico.

I padroni di casa ospitano i rossoblù dopo l’eliminazione dall’Europa League avvenuta per mano dell’Athletic Club. Anche in virtù dell’uscita ai quarti di finale dalla Coppa Italia, adesso restano in corsa soltanto in Serie A.

Gli ospiti, invece, vorranno rispondere al successo dell’Hellas Verona e allontanare la zona retrocessione che al momento dista quattro punti.

A circa un’ora dal fischio d’inizio insolitamente fissato alle ore 16:00 (leggi qui il motivo), sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari.

Come arrivano le due squadre

Il 3-1 del San Mamés l’ultimo match della squadra giallorossa che in campionato vanta un ruolino di marcia di ben dodici risultati utili consecutivi. Più precisamente, Mancini e compagni vantano una striscia aperta di cinque vittorie di fila ottenute contro Venezia, Parma, Monza, Como ed Empoli. 46 i punti in classifica.

La squadra di Davide Nicola occupa, invece, la 15esima posizione grazie a 26 punti raccolti, uno in più di Lecce e Parma. Al contrario della Roma, il Cagliari è reduce da un mese privo di successi nel quale ha pareggiato contro Atalanta e Genoa, perso contro Juventus e Bologna.

Yerri Mina e Zito Luvumbo, Cagliari (Imago)

Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: Marcaccini, Salah-Edinne, Cristante, Shomurodov, Gourna-Douath, Hummels, Pisilli, Dybala, Gollini, Abdulhamid, El Shaarawy, Nelsson.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Sherri, Cogoni, Makounbou, Gaetano, Jankto, Mutandwa, Pavoletti, Felici, Marin, Augello, Iliev