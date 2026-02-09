Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le scelte di Gasperini e Pisacane per Roma-Cagliari

In attesa del recupero di Milan-Como di mercoledì 18, il posticipo tra Roma e Cagliari chiude la ventiquattresima giornata di campionato.

I giallorossi possono riportarsi al quarto posto a pari punti con la Juventus, che è riuscita a raccogliere solo un punto contro la Lazio.

Alla squadra di Gasperini servirà ripartire dopo la sconfitta dell’ultima giornata sul campo dell’Udinese. All’Olimpico però arriva un Cagliari in grande forma.

Gli uomini di Pisacane hanno vinto le ultime 3 contro Juventus, Fiorentina e Verona e sono a +10 sulla zona retrocessione.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Gollini, Żelezny, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Ziółkowski, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodríguez; Palestra; Mazzitelli; Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıçsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracín, Sulemana, Liteta, Zappa, Pavoletti, Paul Mendy, Trepu.

Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming

La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico, con calcio d’inizio alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN, naturalmente per i soli abbonati a uno di questi servizi.