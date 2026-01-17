Il comunicato del club giallorosso

Era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità: è terminata l’avventura di Edoardo Bove con la Roma.

“Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2. L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno.

Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol. Nell’estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola.

Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!”.

Bove, futuro in Inghilterra

Ora la carriera del centrocampista può continuare in Inghilterra: lo aspetta il Watford. Il ds del club Behrami ha parlato così di lui nelle ultime ore: “Stiamo parlando di un giocatore di calibro europeo. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto che si è creato sei mesi fa. Non è nato durante questa sessione di calciomercato.

Ovviamente, siamo diventati una seria opzione per lui. Questo è quello che posso dire con certezza. Ma con un giocatore come questo, ci vuole sempre tempo. È difficile perché stiamo parlando di un top player, come ho detto, ma la realtà è che siamo cresciuti, siamo diventati una seria opzione perché il rapporto è ottimo”.