Roma-Bove, si tratta la risoluzione contrattuale: la situazione

La Roma ed Edoardo Bove stanno trattando la risoluzione contrattuale propedeutica alla firma del giocatore con una nuova squadra all’estero

La Roma ed Edoardo Bove stanno trattando la risoluzione del contratto. La scelta di comune accordo è propedeutica alla firma del giocatore con una squadra all’estero che gli permetta di scendere in campo con il defibrillatore sottocutaneo. Lo scorso 16 settembre il centrocampista ha detto addio alla Fiorentina, in attesa della sua prossima avventura calcistica.