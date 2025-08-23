Roma-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Gasperini e Italiano per la gara tra Roma e Bologna, valida per la prima giornata di Serie A

La Serie A riparte con la prima giornata. La Roma ospita il Bologna di Italiano nell’esordio in campionato.

Da una parte Gasperini fa il suo esordio da allenatore giallorosso all’Olimpico, celebrando la seicentesima panchina in Serie A della sua carriera.

Dall’altra arriva la squadra di Italiano, reduce dalla stagione in cui ha vinto la Coppa Italia. Sia Roma sia Bologna scendono in campo nel primo impegno ufficiale della stagione.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

ROMA (3-4-3): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All: Italiano

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Roma-Bologna si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 23 agosto alle 20:45.

La partita sarà visibile in tv su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. In streaming sarà possibile guardare il match sull’app di DAZN, oppure su Sky Go e NOW.