Roma, il Benfica è la favorita per Dahl: la situazione

Samuel Dahl, Roma (Imago)

Il club portoghese è in vantaggio per il terzino sinistro giallorosso

Dopo aver accolto Rensch e in attesa di un possibile colpo in difesa, la Roma continua a lavorare sul mercato in uscita.

Chiuse le porte a una possibile cessione di Shomurodov, i giallorossi devono fare i conti con le richieste per alcuni giocatori.

Tra questi, oltre a Cristante per cui ha fatto un sondaggio il Galatasaray, anche Samuel Dahl.

Già il Besiktas aveva iniziato a seguire il laterale svedese, mentre ora è in vantaggio il Benfica.