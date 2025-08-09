Baldanzi: “A Roma sto molto bene. La concorrenza? La vivo serenamente”

Le parole del giovane attaccante della Roma, Tommaso Baldanzi, ai microfoni di gianlucadimarzio.com dal ritiro inglese dei giallorossi

“Mi sarei accontentato di esordire con l’Empoli“: così Tommaso Baldanzi parla delle aspettative che aveva da piccolo riguardando una sua vecchia foto. Nell’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com il classe 2003 si racconta partendo dal momento che sta vivendo nel ritiro inglese con la Roma fino a tornare indietro a quando era bambino.

Per cominciare, però, si parte dal momento e dal ritiro che il trequartista sta vivendo con i giallorossi: “Sto bene, stiamo lavorando tanto. È un ritiro tosto come ci aspettavamo ma siamo sicuri che ci servirà. Stiamo lavorando bene e siamo felici“.

Baldanzi è al secondo ritiro con la Roma, con cui ha collezionato un totale di 59 presenze, e alla domanda su se sia soddisfatto su come sta andando alla sua avventura non ha dubbi: “Sono molto felice per quello che ho fatto per adesso. Posso migliorare su alcuni aspetti, nel calcio c’è sempre da migliorare… Ci lavoro ogni giorno, sono un ragazzo giovane e fa parte della mia crescita lavorare sui miei punti deboli e spero di migliorarmi ogni gara“.

Nonostante la soddisfazione è chiaro cosa vogliano fare lui e i suoi compagni la prossima stagione: “Non ci siamo posti obiettivi precisi. Sappiamo, però, come lo sanno tutti, che il nostro obiettivo è riportare la Roma in Champions League e cercare ogni anno di vincere qualcosa, che sia la Coppa Italia o l’Europa League“. L’arrivo di Gian Piero Gasperini, poi, anche per il classe 2003 è un chiaro segnale di quello che la società vuole: “Prendere un allenatore forte e che ha fatto tanto bene negli ultimi anni è un segnale da parte della società. Ci teniamo tantissimo e vogliamo arrivare in Champions League“.

“La concorrenza? Si ha sempre l’ambizione di giocare in una squadra forte”:le parole di Baldanzi

Quando si parla poi dell’abbondanza di possibilità che la Roma ha in attacco e della tanta concorrenza che si troverà a dover affrontare il classe 2003, Baldanzi non si mostra preoccupato: “Vivo molto serenamente questa cosa. La concorrenza c’è ovunque e in una squadra forte come la Roma è ovvio che ci sia. Chiunque ha sempre l’ambizione di giocare in una squadra forte con tanta concorrenza“.

La possibilità di lasciare per un’altra piazza? Il trequartista a Roma sta bene: “Qui sto molto bene e mi trovo molto bene. Sono cose che si fanno in due e quindi ci penserà la società e il mio procuratore che si occupa di questo ma ti posso dire che mi trovo molto bene qui e con i miei compagni“. Nella capitale, poi, ha anche la possibilità di giocare insieme al suo idolo, Paulo Dybala: “È un grandissimo giocatore e mi ha fatto davvero effetto lui come persona. Lui come gli altri calciatori che reputo campioni con cui ho avuto la fortuna di giocare mi ha fatto davvero effetto le persone che sono. Sono umili e persone come noi (ride, ndr) e ci puoi parlare tranquillamente“.

“Nazionale? Sarebbe un sogno”

Da Gattuso ancora nessuna chiamata, solo un incontro quando il nuovo C.T. è andato a vedere l’U21, ma la Nazionale è un grande obiettivo per Baldanzi: “Sicuramente è un obiettivo di qualsiasi giocatore italiano. Ho avuto la fortuna di fare tutte le varie categorie della Nazionale e anche un mondiale U20 in cui siamo arrivati fino in fondo e anche all’europeo abbiamo fatto belle cose. Sarebbe un sogno, sicuramente, concludere il tutto con l’esordio“.

Baldanzi dedica ogni traguardo raggiunto al nonno: “Ho anche un tatuaggio dedicato a lui. L’ho conosciuto poco fino a quando c’è stato e penso sarebbe stato un grande sogno vedermi dove sono ora e gli dedico tanti traguardi che raggiungo”. Da bambino, comunque, le aspettative erano diverse: “Sicuramente non mi immaginavo di riuscire a giocare in un grande club come la Roma. Fa parte degli step. Ogni volta uno si mette degli obiettivi maggiori e sono contentissimo di essere qui e spero di fare sempre meglio“.

Nella chiacchierata con gianlucadimarzio.com il mantra che Baldanzi ripete di più è quello di migliorarsi ogni giorno: “Sicuramente il bambino della foto mi spingerebbe a fare ancora di più“.