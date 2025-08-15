La Roma avanza con forza per Sancho e Bailey

La Roma insiste per Sancho e Bailey: contatti positivi oggi tra il club giallorosso e l’esterno del Manchester United

La Roma insiste per le trattative di Jadon Sancho e Leon Bailey.

Per quanto riguarda Sancho, ci sono stati contatti positivi nella giornata di oggi (15 agosto) tra la Roma e il giocatore. Si lavora per trovare l’intesa finale, soprattutto sull’ingaggio del giocatore, lo scoglio maggiore nell’operazione.

Sul giocatore dell’Aston Villa, invece, i giallorossi continuano a lavorare per il prestito con diritto di riscatto.

Le due operazioni non sono legate ad alcuna cessione. I Friedkin hanno confermato a Gasperini e Massara la volontà di rinforzare la rosa senza privarsi di alcun giocatore: i giallorossi hanno infatti deciso di tenere Manu Koné, dato che non c’erano le condizioni per proseguire la trattativa con l’Inter.