Roma, Bailey torna parzialmente in gruppo
Le ultime in casa giallorossa
Buone notizie in casa Roma. A distanza di quasi due mesi, Leon Bailey è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo.
Fermo per infortunio dallo scorso mese di agosto – per una lesione miotendinea – il calciatore giamaicano può finalmente sperare di dare il via alla sua nuova avventura in giallorosso.
Arrivato in estate, il numero 31 non ha ancora esordito in Serie A.
Per un Bailey che torna c’è un Angeliño costretto a fare lavoro specifico a causa di una bronchite asmatica.