Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, problema muscolare per Bailey durante il primo allenamento in giallorosso

Redazione 20 Agosto 2025
Leon Bailey con la maglia dell'Aston Villa (IMAGO)
Leon Bailey con la maglia dell’Aston Villa (IMAGO)

Primo allenamento con la Roma sfortunato per Bailey: il giamaicano ha riscontrato un problema muscolare

Non inizia bene l’avventura di Leon Bailey a Roma. Il giamaicano, arrivato nella Capitale in prestito oneroso con diritto di riscatto e accolto con grande entusiasmo, si è subito fatto male al primo allenamento in giallorosso.

Al termine della prima seduta con i nuovi compagni, infatti, l’ex Aston Villa ha riscontrato un problema muscolare.

Non è ancora chiara l’entità né i tempi di recupero, che saranno resi noti domani – giovedì 21 agosto – dopo che il calciatore farà esami strumentali e si sottoporrà alla risonanza magnetica, ma c’è il rischio che possa tornare dopo la sosta.

Inizio sfortunato dunque per il 28enne, che lo scorso anno aveva saltato 12 partite per infortunio.