Roma, problema muscolare per Bailey durante il primo allenamento in giallorosso

Leon Bailey con la maglia dell’Aston Villa (IMAGO)

Primo allenamento con la Roma sfortunato per Bailey: il giamaicano ha riscontrato un problema muscolare

Non inizia bene l’avventura di Leon Bailey a Roma. Il giamaicano, arrivato nella Capitale in prestito oneroso con diritto di riscatto e accolto con grande entusiasmo, si è subito fatto male al primo allenamento in giallorosso.

Al termine della prima seduta con i nuovi compagni, infatti, l’ex Aston Villa ha riscontrato un problema muscolare.

Non è ancora chiara l’entità né i tempi di recupero, che saranno resi noti domani – giovedì 21 agosto – dopo che il calciatore farà esami strumentali e si sottoporrà alla risonanza magnetica, ma c’è il rischio che possa tornare dopo la sosta.

Inizio sfortunato dunque per il 28enne, che lo scorso anno aveva saltato 12 partite per infortunio.