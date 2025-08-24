Roma, l’esito degli esami di Bailey: 4 settimane di stop

L’esito degli esami di Bailey: confermata la lesione

Non arrivano buone notizie per la Roma. Nella mattinata di oggi Leon Bailey si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato quanto trapelava nei giorni scorsi.

Per il calciatore giamaicano si temeva una lesione miotendinea, e gli esami di oggi – 24 agosto – hanno confermato le sensazioni: il nuovo acquisto della Roma sarà costretto a 4 settimane di stop. Le sue condizioni verranno monitorate giornalmente per permettergli di tornare in campo nella migliore condizione possibile.