Roma, l’esito degli esami di Bailey: 4 settimane di stop

Redazione 24 Agosto 2025
Bailey (IMAGO)
L’esito degli esami di Bailey: confermata la lesione 

Non arrivano buone notizie per la Roma. Nella mattinata di oggi Leon Bailey si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato quanto trapelava nei giorni scorsi.

Per il calciatore giamaicano si temeva una lesione miotendinea, e gli esami di oggi – 24 agosto – hanno confermato le sensazioni: il nuovo acquisto della Roma sarà costretto a 4 settimane di stop. Le sue condizioni verranno monitorate giornalmente per permettergli di tornare in campo nella migliore condizione possibile.

 