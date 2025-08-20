Roma, ufficiale l’arrivo di Leon Bailey

Il colpo Bailey è realtà per la Roma: il comunicato ufficiale

È ufficiale l’arrivo di Leon Bailey alla Roma. L’ex Aston Villa, acquistato in prestito con diritto di riscatto, ha scelto la maglia numero 31 per la nuova avventura giallorossa. Di seguito il comunicato ufficiale.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa“.

“Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!“