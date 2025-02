Roma-Athletic Bilbao, le info sui biglietti: prezzo e periodo di vendita

Tutto quello che c’è da sapere sul prezzo e i periodi di vendita per i biglietti di Roma-Athletic Bilbao. Le informazioni

Sarà dunque l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde il prossimo avversario della Roma nella doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League.

I giallorossi hanno eliminato il Porto nei playoff e hanno evitato il derby contro la Lazio negli ottavi di finale della competizione.

L’andata si giocherà giovedì 6 marzo (con orario da definire) allo stadio Olimpico, mentre il ritorno verrà disputato sette giorni più tardi, il 13 marzo con orario da definire, al San Mames di Bilbao (stadio in cui si giocherà la finale).

Ecco, di seguito, quello che c’è da sapere sulla vendita dei biglietti per la sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e l’Athletic Bilbao, valevole per gli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Roma-Athletic Bilbao, le info sulla vendita dei biglietti

Giovedì 6 marzo la Roma di Claudio Ranieri tornerà in campo in UEFA Europa League, per l’andata degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde. La gara si giocherà all’Olimpico. Le due squadre si sono già sfidate nella League Phase proprio a Roma, con la gara terminata 1-1.

In attesa di definire l’orario, la Roma non ha ancora reso note le informazioni per la vendita dei biglietti. La società giallorossa comunicherà in seguito tutte le informazioni utili.