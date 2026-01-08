Atlético eliminato dalla Supercoppa: la Roma attende l’ok definitivo da Raspadori
Con l’Atlético Madrid eliminato in semifinale di Supercoppa e la squadra che tornerà in Spagna nelle prossime ore, la Roma attende una risposta definitiva da Giacomo Raspadori.
Dopo aver raggiunto un accordo sia con l’Atlético Madrid che con gli agenti del giocatore, ora i giallorossi aspettano l’ok definitivo dell’ex Sassuolo che potrebbe arrivare nella giornata di venerdì 9 gennaio.
Sullo sfondo resta il Napoli, che continua a insistere.